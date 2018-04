La république de l’abîme ou quand le vivre-ensemble en théocratie est un ensemble de maux

J’ai lu et relu le deuxième roman de Louenas Hassani, La république de l’abîme. J’en suis sorti grandi. Grandi par le contenu philosophique, l’organisation thématique, mais aussi et surtout par le ton mesuré et noble de la description et de la narration, par la richesse lexicale à fleur de peau, ces mots pareils à des oiseaux ivres qui chantent doucereusement lorsqu’il est question d’amour et qui s’égosillent et piaillent lorsque la République sévit…

Que de vérités multiples, disais-je donc et non pas la Vérité stagnante, celle des intégristes de tous bords qui « affirment haut et fort qu’elle est l’unique, la seule, la vraie …», que de vie foisonnante face au couperet qui menace, que de poésie et de musique «qui epoussette l’être de ses disgrâces», quelle grâce dans l’écriture, n’est-il pas vrai, qui rassemble et apaise, et que de gens simples comme vous et moi, élevés dans la simplicité et la foi fortement humanisante de nos parents, dans le partage et l’entraide, dans la joie ou dans la peine, et dans la lecture lorsqu’elle est là, quand le livre est là, «… le livre des identités composites qui célèbre le pluriel et l’altérité …», «… un livre qui incite l’humain à être un homme de mouvement, un rêveur qui croit à la musique et aux mots pour guérir les âmes des négations profondes …».

L’œuvre de Louenas Hassani est fictive. L’idéologie islamiste est malheureusement réelle, actuelle. Je ne sais pas si d’aucuns ont vécu ces événements dans leur lointaine contrée, mais en Algérie, le pire est déjà arrivé.

La communauté assista du jour au lendemain, médusée, à l’apparition de prêcheurs bizarrement accoutrés, venus supposément répandre la bonne parole. Ils étaient présents partout, dans les lieux de culte, les cafés, les marchés et ils s’aventuraient même dans les quartiers les plus reculés pour faire la leçon aux enfants de Dieu.

Tout alla très vite et l’hydre malfaisante étendit rapidement ses tentacules dans les venelles, les ruelles, les rues des hameaux, des villages, des villes et des grandes régions de ce beau pays. Des hordes de fanatiques religieux s’insinuaient, s’immisçaient, envahissaient le quotidien et le pays subissait tel un corps décharné, ce mortel poison, sans réagir par faute d’anticorps et surtout par complaisance du pouvoir encore en place, mais aussi par aveuglement des masses qui ont oublié que «… la cécité des yeux n’est rien comparée à celle du cœur et de l’âme» et qui se font complices de cette bigoterie d’un autre âge.

On vit apparaître des femmes voilées en noir et des hommes avec de longues barbes, noires elles-aussi. Les lieux de prière furent pris d’assaut par des prédicateurs survoltés dont les prêches enflammés faisaient vibrer la foule et surtout sa couche la plus vulnérable, qui croyait avoir enfin trouvé le chemin du bonheur éternel et de la rédemption. En effet, les nouveaux venus parvenaient avec une facilité déconcertante à manœuvrer les gens. Ces orateurs fortement doués dans la parole et les faits renversaient toujours en leur faveur toute situation grâce à un curieux mélange d’abnégation loyale et de traitrise impitoyable, de vœux pieux et de machiavélisme. Le drame dans toute cette tragique histoire est que les croyants, jeunes pour la plupart, obnubilés par cette doctrine ensorcelante, exécutaient les consignes sans rechigner et leur foi devint subitement si profonde, si aveuglante qu’elle mena beaucoup d’entre eux jusqu’au sacrifice consenti de leur vie. Pendant dix longues et douloureuses années, les familles entre-déchirèrent et les frères tuèrent les frères, «… au nom de Dieu».

La république de l’abîme nous incite à un questionnement perpétuel; ce questionnement que je ne saurais entendre, dirait le fanatique religieux. À travers sa question ô combien actuelle, qui est de savoir pourquoi et «Comment une pensée jadis plurielle, des doctrines nombreuses qui pensaient la révélation, réfléchissaient la divinité pouvaient être possibles il y a plusieurs siècles alors que de nos jours aucune idée nouvelle n’est permise ?», l’auteur nous amène à nous questionner sur ce qui a changé depuis Cordoue, à cet islam de tolérance et d’ouverture qui a rassemblé les religions abrahamiques dans un vivre ensemble et qui a rayonné dans l’art, l’architecture, les mathématiques et la philosophie, pour ne citer que cela.

Essayons donc de poser les vraies questions : Est-ce que nous, lecteurs, connaissons assez l’islam pour pouvoir en parler, et plus encore le juger ? Est-ce qu’au fil de nos lectures en général et de celle de ce roman en particulier, il nous apparait, grâce aux nombreux versets cités méthodiquement par l’auteur qu’il est composé de deux facettes, face, c’est démon et pile, c’est ange ? Qui a intérêt à manipuler cette religion ? Est-ce que cette face démoniaque s’est accaparé le divin au détriment de la face ange, s’est substitué à Dieu ou plutôt s’est autoproclamé représentante et «mandataire de Dieu sur terre», faisant un usage savamment distillé de son pouvoir inexorable, surpuissant, indiscutable, irréfutable surtout qui fait plier les foules et soulever les peuples ? Il n y a désormais qu’une seule Vérité qui compte et c’est leur vérité; n’est-elle pas divine sans comparaison possible et imaginable avec les autres vérités ? Les extrémistes religieux n’ont-ils pas dès lors la part belle et ne clament-ils pas tout haut que celui ou celle qui n’est pas avec eux est contre eux ?

Ils interdisent alors le débat, et n’aiment ni l’individu ni sa solitude, «…la théocratie comme tout fascisme est un communautarisme qui bannit le je…parce que le je est créateur, le je est distinct, singulier, autonome, il est l’opposé du Nous, de la communauté …»; ils effacent toute autre possibilité de penser et rendent licite le fait de tuer «ceux qui pensent le possible», ceux et celles qui posent les questions et qui recherchent les réponses, toutes les réponses dans la dynamique et dans le mouvement, «ces bâtisseurs de ponts», devenus des mécréants, des ennemis de dieu. Ils n’excluent personne et commencent tout d’abord comme le dit si bien Louenas par enterrer la femme en «l’enfermant dans un cimetière voilé», ces cheveux que je n’oserais voir, dirait ici aussi le fanatique religieux. Ils maudissent ensuite les musiciens, car ces derniers sont «convaincus que la vérité ne stagne pas…mais qu’elle évolue», traitent d’égarés ceux et celles qui osent écouter et suivre le poète qui, lui, «éclaire les hommes» et apostasient le savant qui constitue pourtant «…une île de lumière pour les naufragés de la nuit inquisitrice».

Des œillères plein la vue, un vivre ensemble formaté, un monde noyauté, et comme le dit l’auteur, «…l’islam politique réduit inexorablement notre vie à une peau de chagrin», mais n’est-il pas vrai, n’est-ce pas, que «…de nos jours, le beau outrage les cieux et le délicat attente aux Dieux».

L’auteur termine son roman sur une note d’espoir. Il rappelle aux terres musulmanes qu’ils «… ont hérité d’une clé, d’un morceau métallique qui ferraille contre l’amnésie,… le symbole d’une terre promise … qui convierait les hommes et les femmes dans toutes leurs différences».

Merci, l’artiste, pour ce merveilleux roman!

Par Omer Zak